Cuneo travolta a Civitanova: la Lube domina 3-0

CUNEO – Trasferta amara per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che lascia Civitanova Marche con una sconfitta netta e senza appelli. La Lube si impone con un secco 3-0 (25-20, 25-13, 25-18), confermando ancora una volta solidità e cinismo di fronte al proprio pubblico.

La partita ha avuto un unico padrone: la formazione marchigiana. Fin dalle prime battute Cuneo ha sofferto in ogni fondamentale, incapace di trovare continuità e di contenere la potenza dei padroni di casa, soprattutto al servizio. La Lube ha infatti messo a referto 13 ace, una vera e propria grandinata che ha messo in crisi la ricezione cuneese, rimasta sotto il 30% di positività per tutta la gara.

Il divario tecnico e fisico si è accentuato nel secondo set, chiuso dai marchigiani con un eloquente 25-13. Nel terzo parziale Cuneo ha provato a restare agganciata al match, ma la superiorità della Lube nei momenti decisivi ha spento ogni tentativo di rimonta.

Per la MA Acqua S.Bernardo è una sconfitta pesante, che evidenzia le difficoltà nella gestione dei turni in battuta e la necessità di ritrovare qualità nella fase di ricezione. La Lube, dal canto suo, prosegue il proprio percorso con una prova solida, aggressiva e senza sbavature.

