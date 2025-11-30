SportTorino
Basket, impresa Reale Mutua Torino: che vittoria a Pesaro
TORINO – Impresa della Reale Mutua Basket Torino, che vince 81-90 sul campo della capolista Pesaro. Torino parte fortissimo, chiudendo il primo quarto in vantaggio di 12 punti.
Poi si tratta di contenere il ritorno di Pesaro e i gialloblu riescono a farlo nel modo migliore, mantenendo il vnataggio fino all’81-90 finale. La classifica della Reale Mutua comincia ad avere un volto diverso.
Victoria Libertas Pesaro – Reale Mutua Torino 81-90 (17-29, 26-22, 19-22, 19-17)
Victoria Libertas Pesaro: Matteo Tambone 24 (2/5, 5/6), Regimantas Miniotas 20 (10/12, 0/0), Lorenzo Bucarelli 16 (4/6, 2/4), Alessandro Bertini 6 (2/3, 0/5), Nicolo Virginio 5 (1/1, 1/4), Octavio Maretto 4 (2/7, 0/1), Stefano Trucchetti 4 (0/0, 1/3), Quirino De laurentiis 2 (1/3, 0/1), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Pietro Reginato 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 28 4 + 24 (Nicolo Virginio 7) – Assist: 17 (Lorenzo Bucarelli 6).
Reale Mutua Torino: Macio Teague 29 (6/12, 5/7), Federico Massone 18 (3/6, 3/3), Robert Allen 15
(6/11, 0/0), Matteo Schina 10 (3/6, 0/1), Davide Bruttini 6 (3/5, 0/0), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/2), Umberto Stazzonelli 5 (1/3, 1/2), Marco Cusin 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Tortu’ 0 (0/2, 0/3), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Macio Teague, Robert Allen 6) – Assist: 12 (Robert Allen, Matteo Schina 4).
