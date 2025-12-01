TORINO – Dopo il ritorno discografico con il nuovo singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica inaugurano le celebrazioni per i trent’anni di carriera annunciando CIELI SU TORINO 96–26, un progetto unico composto da quattro speciali appuntamenti live alle OGR Torino. Gli show, prodotti da Live Nation, si terranno il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026, trasformando per quattro sere la città in un grande omaggio alla storia della band.

Una festa lunga quattro giorni

Non si tratta di semplici concerti: ogni biglietto darà accesso anche a una mostra antologica allestita nel Duomo delle OGR e dedicata all’universo Subsonica, con fotografie, memorabilia, strumenti storici, costumi di scena, manifesti e materiali dei primi album. Al termine di ogni live, inoltre, Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio si alterneranno in consolle per un dj set destinato a prolungare la festa.

Ogni serata avrà una scaletta diversa, con variazioni dedicate ai brani più iconici del gruppo. Un modo per attraversare tre decenni di musica elettronica italiana, sperimentazione e ricerca sonora.

Biglietti e prevendite

La vendita dei biglietti prevede un calendario di aperture progressivo:

2 dicembre, ore 11:00 – pre-sale per gli iscritti alla newsletter dedicata

3 dicembre, ore 11:00 – prevendita Mastercard su priceless.com/music

4 dicembre, ore 11:00 – apertura agli iscritti My Live Nation su livenation.it

5 dicembre, ore 11:00 – vendita generale su Ticketmaster, TicketOne, Vivaticket e nei punti autorizzati

Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o saranno media partner dell’iniziativa.

Torino protagonista: la città si trasforma in un museo diffuso

Il trentennale non si esaurirà negli spazi delle OGR: grazie alla collaborazione con l’agenzia torinese Consiste. Entertainment, la città di Torino e la Regione Piemonte saranno parte integrante delle celebrazioni. Sono in programma mostre, percorsi sonori ed eventi diffusi nei luoghi simbolo della storia dei Subsonica, trasformando il capoluogo piemontese in un vero e proprio museo a cielo aperto dedicato alla band.

«La nostra storia è inseparabile dalla nostra Città», raccontano i Subsonica. «Per festeggiare un traguardo che mai avremmo creduto possibile, vogliamo che Torino sia al centro, con i suoi luoghi più importanti e rappresentativi. Oltre ai concerti e alla mostra, vorremmo far vivere a chi ci raggiungerà una Torino diversa, raccontata attraverso le nostre canzoni, immagini e storie».

Un nuovo ciclo aperto da Radio Mogadiscio

L’annuncio arriva a poche settimane dall’uscita di Radio Mogadiscio, il singolo pubblicato il 14 novembre e accompagnato da un videoclip girato tra Italia e Marocco. Il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo creativo e rende omaggio alla storia del Colonnello Abshir Hashi Alì, custode a Mogadiscio di un archivio musicale di oltre 100.000 brani salvati da decenni di devastazioni. Un simbolo di resistenza culturale che rispecchia lo spirito del pezzo, sospeso tra memoria e speranza.

Le OGR, un luogo simbolo per un anniversario speciale

A ospitare l’evento saranno le OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT dedicato all’innovazione culturale e tecnologica. Un luogo che unisce storia industriale e sperimentazione contemporanea: 35.000 metri quadrati di spazi riqualificati, nel cuore della città, dove i Subsonica hanno trovato spesso un terreno naturale per le loro traiettorie artistiche.

