Boato nella notte a Volvera: una banda di ladri ha fatto saltare in aria il bancomat

VOLVERA – Gli abitanti di Volvera (TO) questa notte sono stati svegliati da un’esplosione. Attorno alle quattro e mezza di oggi, 2 dicembre, una banda di ladri ha fatto saltare in aria il dispositivo bancomat della filiale della banca Unicredit di via Airasca, in centro.

Per far saltare il bancomat e sradicare lo sportello, i malviventi hanno usato la tecnica della “marmotta”, un ordigno artigianale inserito negli sportelli automatici con l’obiettivo di aprire la cassa e accedere al denaro custodito.

Dopo il colpo, i ladri sarebbero fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Ancora ignoto l’ammontare del bottino.

Sul posto per i rilievi ci sono i Carabinieri della Compagnia di Pinerolo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese