Lucrezia Lorenzi, la sorella di Matilde, lascia lo sci agonistico a soli 27 anni

TORINO – Con un post sui social Lucrezia Lorenzi , ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica a soli 27 anni poco più di un anno dopo la scomparsa della sorella Matilde Lorenzi il 28 ottobre 2024.

Quinta nello slalom dei campionati del mondo juniores del 2016 a Sochi, Lucrezia ha debuttato in Coppa del Mondo subito dopo il suo unico podio in Coppa Europa, del novembre 2022 quando fu seconda a Mayrhofen. Poi per lei 21 presenze in Coppa del Mondo.

Il testo del post di addio allo sport agonistico di Lucrezia Lorenzi

Ci sono momenti nella vita in cui senti che un cerchio si chiude. Oggi per me è quel giorno. Dopo anni di neve, sacrifici, gioie e delusioni, è arrivato il momento di salutare la mia carriera come atleta professionista.

Non è una decisione facile, perché lo sci è stato casa, scuola, la mia più grande passione. Ma dentro di me so che è il momento giusto. Negli ultimi tempi, sentivo che, anche quel mondo che per anni mi aveva accolta, cominciava a starmi un po’ “stretto”, che non riuscivo più a esprimermi con la libertà di un tempo. È stata un’altra consapevolezza importante, che mi ha aiutata a capire che era arrivato il momento di scoprire nuovi orizzonti.

A voi, che mi avete sostenuta in questo viaggio, va il mio grazie più sincero: agli allenatori che hanno creduto in me, ai compagni che sono diventati famiglia, agli amici e ai tifosi che non mi hanno mai lasciata sola, e soprattutto alla mia famiglia e al mio Tommy, che sono stati il mio punto fermo in ogni salita, in ogni caduta, in ogni gioia.

Questo sport mi ha insegnato la resilienza, mi ha temprata, fino a farmi crescere spalle larghe, pronte a portare con fierezza tutto ciò che ho imparato.

Oggi chiudo un capitolo importante, ma non con tristezza. Lo faccio con gratitudine e con la forza di chi sa che ogni fine è un nuovo inizio. Sono pronta ad affrontare ciò che verrà, con la stessa passione, determinazione e fuoco che ho sempre messo in pista. L’anno scorso è stato tanto duro, ma non preoccuparti Princess… la neve resterà per sempre parte di noi🌞 Ci vediamo in pista.