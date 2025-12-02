“Terapia sospesa”: il progetto sostenuto dai Lions in collaborazione con il centro anti violenza “me.dea” in supporto alle donne vittime di violenza

TORINO – Progetti psicologici per il sostegno alle donne vittime di violenza. Questo il progetto sostenuto da nove Lions Club di Alessandria – insieme al Lions Club Gavi e Colline del Gavi e con il supporto del team NewVoices – in favore delle ospiti Centro Antiviolenza Me.Dea.

L’iniziativa sarà presentata sabato 6 dicembre nella Sala del Consiglio Comunale di Alessandria, alla presenza del Sindaco Giorgio Abonante.

La prima parte dell’incontro, intitolata “I Lions a supporto dei bisogni del territorio”, vedrà gli interventi di Erica Raiteri, presidente della Zona A della III Circoscrizione, di Donatella Gennaro, presidente del Club Gavi e Colline del Gavi, e di Marzia Maso, coordinatrice distrettuale NewVoices.

Seguirà la presentazione del “Progetto di sostegno e supporto psico-educativo e pet-therapy per gli ospiti delle case rifugio”, con i contributi di Carlotta Sartorio, vicepresidente di APS Me.Dea, e della psicoterapeuta e socia Lions Francesca Tinelli.

