Smog a Torino, da domani torna il livello 0 (bianco)
Si torna al livello bianco
TORINO – Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte da domani, giovedì 4 dicembre, e fino a venerdì 5 dicembre (prossimo giorno di controllo), le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 (bianco), con le sole misure strutturali di limitazione del traffico previste dal semaforo antismog.
L’elenco completo delle misure antismog a tutela della salute, delle deroghe e dei percorsi stradali esclusi sono disponibili alla pagina www.comune.torino.it/emergenzaambientale.
