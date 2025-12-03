Letto e doccia, nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino apre la stanza per gli incontri intimi

TORINO – Sarebbe prevista per sabato 6 dicembre l’apertura, nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, della stanza dell’affettività.

Si tratta di uno spazio di oltre quindici metri quadri e dotata di letto, bagno e doccia dedicato agli incontri intimi tra detenuti e partner.

Per la stanza – ricavata nel padiglione E, nella sezione Arcobaleno in cui si trovano i detenuti in semilibertà e lavoranti interni ed esterni – per il primo giorno sono arrivate due prenotazioni: un incontro al mattino e uno intorno all’ora di pranzo. Secondo quanto si apprende gli incontri avranno una durata prestabilita e si svolgeranno senza il controllo a vista del personale di custodia. Saranno ammessi, sempre tramite apposita autorizzazione, i coniugi, le parti delle unioni civili e i conviventi more uxorio

Critico sull’iniziativa Leo Beneduci, segretario generale dell’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, che in particolare sottolinea non solo le difficoltà incontrare dal personale ma anche “l’irrisorietà dell’iniziativa riguarda invece il fatto che anche il poter fare l’amore all’interno delle carceri doveva avere finalità ‘rieducative’, come richiesto dalla nostra Costituzione, ovvero rivolte al fattivo reinserimento sociale dei ristretti, come invece non risulterebbe”.

“Ancora una volta, quindi, nell’amministrazione penitenziaria prevalgono gli sprechi e le iniziative di facciata piuttosto che quelle rivolte a rendere più sicura la collettività”, conclude Beneduci.

