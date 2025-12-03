Linea Torino–Ceres, nuova interruzione a gennaio: i Sindaci protestano per “disagi evitabili”

TORINO – La nuova interruzione prevista per la linea ferroviaria Torino–Ceres annunciata oggi nell’incontro tenutosi oggi tra i Sindaci dei Comuni serviti dalla tratta, l’Assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e i tecnici di RFI e Trenitalia, non è andata giù ai sindaci del territorio. Durante il confronto, RFI ha infatti comunicato la necessità di sospendere nuovamente il servizio tra il 24 gennaio e il 3 febbraio, nel tratto Torino–Rebaudengo/Germagnano, mentre dal 4 al 22 febbraio i treni circoleranno soltanto tra l’aeroporto di Caselle e Germagnano.

Secondo i tecnici, lo stop è indispensabile per completare entro le scadenze del PNRR (giugno 2026) alcune opere che, per caratteristiche tecniche, richiedono l’interruzione della linea. Ma la notizia ha destato forte preoccupazione tra i primi cittadini.

I Sindaci: “Sorpresi da un nuovo stop dopo le rassicurazioni estive”

I rappresentanti dei Comuni hanno ricordato che, durante il fermo estivo, era stato assicurato che quella sospensione sarebbe stata l’ultima completa, mentre i lavori successivi non avrebbero comportato ulteriori stop totali. La nuova comunicazione, spiegano, è arrivata “con sorpresa e apprensione”, per i disagi che ricadranno sui territori, sui pendolari e soprattutto sugli studenti.

Nel corso della riunione è stato chiesto se fosse possibile programmare gli interventi durante la pausa natalizia, ma RFI ha risposto che il cronoprogramma non consentiva lavori a dicembre, collocandoli invece necessariamente tra fine gennaio e febbraio.

Richiesta di potenziare i servizi sostitutivi

I Sindaci hanno sottolineato come la linea attraversi un’area ad alta concentrazione scolastica e rappresenti un collegamento essenziale per la mobilità quotidiana. Per questo hanno chiesto che i bus sostitutivi siano dimensionati sul reale volume di traffico e organizzati in modo da ridurre l’impatto sulle comunità locali.

Un progetto strategico, ma stop continui che minano la fiducia

Pur ribadendo l’importanza strategica del progetto di trasformazione e integrazione della Torino–Ceres nel sistema ferroviario metropolitano, i primi cittadini esprimono timori per la successione di chiusure “che rischiano di penalizzare gravemente il servizio, minando la fiducia dei cittadini”.

“Gli interventi sono necessari e arrivano dopo anni di scarsa manutenzione — affermano — ma i continui stop creano disagi evitabili ai pendolari”.

Il fronte dei Comuni: vigilanza e confronto costante

I Sindaci annunciano che continueranno a monitorare da vicino l’avanzamento dei lavori, chiedendo chiarezza, rispetto dei tempi e un confronto continuo con Regione, RFI e Trenitalia, affinché il servizio sia finalmente all’altezza delle esigenze dei territori.

I Sindaci che hanno firmato la protesta sono i sindaci dei Comuni di

Venaria Reale – Fabio GIULIVI

Borgaro T.se – Claudio GAMBINO

Caselle T.se – Giuseppe MARSAGLIA CAGNOLA

San Maurizio C.se – Michelangelo PICAT RE

Ciriè – Loredana DEVIETTI GOGGIA

Nole – Luca Francesco BERTINO

Grosso – Gianpiero Maria MAGNETTI

Villanova C.se – Roberto FERRERO

Mathi – Vittorio ROCCHIETTI

Balangero – Franco ROMEO

Lanzo T.se – Fabrizio VOTTERO BERNARDINA

Germagnano – Mirella MANTINI

Traves – Francesca GIULIANO

Pessinetto – Chiara TIRELLI

Mezzenile – Sergio POCCHIOLA VITER

Ceres – Davide EBOLI

