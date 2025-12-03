Pianezza celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità con 1100 bambini e il primo Festival delle diverse abilità

PIANEZZA – Pianezza ha dato il via oggi alle celebrazioni della Giornata internazionale delle persone con disabilità con un’iniziativa speciale che ha coinvolto 1.100 bambini delle scuole locali. In Piazza Papa Giovanni Paolo II, gli studenti di tutti gli ordini scolastici, dalla materna alla secondaria, hanno partecipato al Flash Mob “Tutta l’Italia” di Special Olympics, organizzato dal Comune in collaborazione con le scuole del territorio.

L’evento ha rappresentato l’apertura del primo Festival delle diverse abilità, un calendario di quattro giorni ricco di appuntamenti pensati per promuovere buone pratiche inclusive e sensibilizzare la comunità sull’importanza della partecipazione di tutte le persone nella vita sociale.

«Pianezza vuole riaffermare un messaggio importante: la disabilità è parte integrante della nostra società e riconoscerla come tale significa costruire e investire per una comunità più giusta, solidale e consapevole», ha dichiarato l’Assessore ai Giovani e Disabili, Lucianella Presta.

Il Sindaco Antonio Castello ha aggiunto: «Il Festival delle diverse abilità nasce per restituire voce, spazio e visibilità alle persone con disabilità attraverso la forza della cultura e con eventi che coinvolgono tutti i cittadini, dai bambini agli adulti. Ringrazio tutti i bambini, i ragazzi e gli insegnanti che hanno partecipato con grande entusiasmo a questa bella iniziativa».

Il festival proseguirà sabato 6 dicembre nel parco di Villa Leumann con laboratori, letture, giochi e altre iniziative dedicate ai bambini. Alle ore 11, il cinema Lumiere ospiterà la proiezione gratuita del film “Sarahsarà”. Inoltre, la pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà aperta e sarà gratuita per tutta la giornata per i bambini con disabilità e il loro accompagnatore, offrendo un’occasione in più per vivere momenti di divertimento e inclusione.

