A settembre 2026 prevista l’apertura completa della linea Torino-Ceres

TORINO – È prevista per settembre 2026 l’apertura completa al servizio passeggeri, in entrambe le direzioni, della linea Torino–Ceres.

Si è svolta questa mattina una riunione tra i rappresentanti di Regione Piemonte, Rfi, Trenitalia e i sindaci dei Comuni della tratta Torino–Ceres per fare il punto sullo stato dei lavori e sul crono-programma dei prossimi mesi.

La linea Torino-Ceres

Sulla linea Torino-Ceres, Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana ed Scr stanno investendo oltre 80 milioni di euro di fondi Pnrr per realizzare interventi infrastrutturali e tecnologici, compreso l’adeguamento per la riapertura da Germagnano a Ceres. Quest’ultima tratta, lunga 10 km, è già totalmente ammodernata con il rinnovo dell’armamento ferroviario lungo la linea ed è stata effettuata la manutenzione straordinaria della linea elettrica mentre sono iniziate le attività per l’installazione del Sistema di controllo marcia treno.

Nei prossimi mesi si procederà inoltre con attività di ammodernamento tecnologico e di allestimento delle stazioni. In linea con i tempi dei fondi Pnrr, i lavori si concluderanno entro giugno 2026, con successivo periodo di tonnellaggio necessario a garantire la piena funzionalità della linea, che aprirà al servizio passeggeri da Germagnano a Ceres a settembre 2026.

Ulteriori lavori, fondamentali per la futura banalizzazione (la possibilità, in una linea a doppio binario, di far circolare i treni su entrambi i binari in entrambe le direzioni, ndr.), sono previsti anche sulla tratta da Torino Rebaudengo a Ciriè per conto di Scr.

Tali lavori sono finanziati anch’essi dal Pnrr e quindi improrogabili, con cantieri che hanno richiesto un forte impegno da parte di tutti – Regione, Rfi, imprese e Scr – per comprimere al massimo i tempi, riducendo giorni di chiusura che, nelle previsioni iniziali, sarebbero stati molto più lunghi.

Per rispettare le scadenze del Pnrr, entro giugno 2026 non è possibile organizzare le attività di cantiere in coincidenza con la minor affluenza di passeggeri sulla linea, come di solito avviene per lavorazioni importanti e come successo nell’estate scorsa. Proprio per garantire il minor impatto possibile, Trenitalia Regionale, insieme ad Agenzia per la Mobilità Piemontese sta ultimando la predisposizione degli orari dei servizi sostitutivi, che verranno pubblicati a breve.

Quali sono le fasi di interruzione necessarie per completare le lavorazioni:

Linea Torino–Ceres

Prima sottofase: chiusura della tratta Torino Rebaudengo – Germagnano dal 24 gennaio al 3 febbraio 2026

Seconda sottofase: chiusura della tratta Torino Aeroporto – Germagnano dal 4 al 22 febbraio 2026

Sono inoltre previste due chiusure nel weekend, con le stesse modalità di quelle già effettuate tra settembre e novembre 2025:

dal pomeriggio del 10 e 11 gennaio 2026

dal pomeriggio del 21 e 22 marzo 2026

L’annuncio di queste chiusure non è stato ben accolto dai sindaci dei comuni interessati dalla tratta.

