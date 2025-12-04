CronacaTorino
Torino, fuga di gas in via Poggio: strada chiusa e edificio evacuato
Al momento non si segnalano cittadini che abbiano accusato malori
TORINO – Mattinata di tensione oggi a Torino, in via Poggio. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del civico 10 a causa di una fuga di gas.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, che hanno provveduto anche all’evacuazione dell’intero edificio come misura precauzionale. Le operazioni per individuare la perdita sono ancora in corso, condotte in collaborazione con i tecnici dell’Italgas.
Al momento non si segnalano cittadini che abbiano accusato malori, e le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a evitare la zona fino al termine degli accertamenti.
