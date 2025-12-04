Maxi operazione contro il traffico di sostanze dopanti: coinvolto anche il Piemonte

TORINO – Una vasta operazione dei Carabinieri del Nas di Torino e Genova ha colpito questa mattina il traffico illecito di sostanze dopanti su scala nazionale, con provvedimenti eseguiti anche in Piemonte. Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno interessato quaranta province italiane, tra cui Alessandria, Novara e Torino.

Le perquisizioni hanno riguardato principalmente persone legate al mondo del bodybuilding, nell’ambito di un’indagine finalizzata a contrastare il commercio illegale di farmaci dopanti. L’operazione ha visto la collaborazione dei comandi Arma e dei Nas territoriali, supportati dal personale della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria, impegnato nella tracciatura e nel sequestro delle sostanze.

Le attività investigative proseguono, con l’obiettivo di smantellare le reti di distribuzione e di individuare ulteriori responsabili coinvolti nel traffico di farmaci dopanti destinati sia al mercato nazionale che internazionale.

