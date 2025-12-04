Guasto elettrico a Mondovì: 900 utenze senza corrente

MONDOVI’ – Mattinata difficile a Mondovì, dove un guasto elettrico ha lasciato senza correente circa 900 utenze, compreso il comando di polizia.

Il sindaco Luca Robaldo ha spiegato che i guasti, “particolarmente gravi”, sono due e che E-Distribuzione sta lavorando al loro ripristino. La zona interessata è quella di Breo, dorsale di corso Statuto, dove manca la corrente elettrica dalle 5 di mattina.

“L’intervento è particolarmente complesso – ha aggiunto il sindaco – e non sappiamo ancora quanto durerà”

