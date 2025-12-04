Seguici su

CittadiniCronacaCuneo

Guasto elettrico a Mondovì: 900 utenze senza corrente

La zona interessata è quella di Breo, dorsale di corso Statuto, dove manca la corrente elettrica dalle 5 di mattina.
Gabriele Farina

Pubblicato

41 secondi fa

il

MONDOVI’ – Mattinata difficile a Mondovì, dove un guasto elettrico ha lasciato senza correente circa 900 utenze, compreso il comando di polizia.

Per approfondire:

Il sindaco Luca Robaldo ha spiegato che i guasti, “particolarmente gravi”, sono due e che E-Distribuzione sta lavorando al loro ripristino. La zona interessata è quella di Breo, dorsale di corso Statuto, dove manca la corrente elettrica dalle 5 di mattina.

“L’intervento è particolarmente complesso – ha aggiunto il sindaco – e non sappiamo ancora quanto durerà”

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *