Guasto elettrico a Mondovì: 900 utenze senza corrente
La zona interessata è quella di Breo, dorsale di corso Statuto, dove manca la corrente elettrica dalle 5 di mattina.
MONDOVI’ – Mattinata difficile a Mondovì, dove un guasto elettrico ha lasciato senza correente circa 900 utenze, compreso il comando di polizia.
Il sindaco Luca Robaldo ha spiegato che i guasti, “particolarmente gravi”, sono due e che E-Distribuzione sta lavorando al loro ripristino. La zona interessata è quella di Breo, dorsale di corso Statuto, dove manca la corrente elettrica dalle 5 di mattina.
“L’intervento è particolarmente complesso – ha aggiunto il sindaco – e non sappiamo ancora quanto durerà”
