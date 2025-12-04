Spaccio e assunzione di droga nei boschi che costeggiano l’autostrada A26 nel tratto novarese: due arresti

NOVARA – Due persone sono state arrestate nel novarese perchè spacciavano vicino all’autostrada. A scoprirli sono stati gli agenti della polizia che, transitando sulla A26 all’altezza di Carpignano Sesia, hanno notato dei movimenti sospetti in corrispondenza delle recinzioni che costeggiano l’autostrada. Un tratto in particolare era stato tagliato e la pattuglia ha avvistato due soggetti che la attraversavano. I due si sono subito dati alla fuga e hanno gettato alcuni involucri a terra, nel prato, anche se sono stati raggiunti e arrestati poco dopo.

Sono stati trovati 135 grammi di stupefacente e 3.700 euro in contanti, ma in tutto il prato e nel bosco circostante c’erano involucri vuoti e carta stagnola con il residuo di assunzione di droga, probabilmente eroina o crak.

