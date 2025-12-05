Botti illegali nel Torinese: sequestrati oltre 500 kg di materiale esplodente, tre denunciati

TORINO – Con l’avvicinarsi del Natale cresce anche il commercio irregolare di fuochi d’artificio, e in Piemonte i controlli hanno portato a un maxi sequestro che sfiora la mezza tonnellata di botti illegali.

La polizia ha intensificato le verifiche nei comuni della cintura sud di Torino, individuando tre cittadini (24, 43 e 51 anni) denunciati per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti.

Dove i sequestri?

L’operazione più importante è scattata a Piossasco, dove un 24enne è stato notato dagli agenti mentre effettuava acquisti sospetti di materiale pirotecnico tramite canali social. La perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare otto scatoloni recapitati tramite corriere e altri pacchi nascosti tra cortile e garage, per un totale di 332 chili di botti illegali. Le scatole, chiuse “al contrario”, nascondevano i pittogrammi di pericolo, rendendo inconsapevoli i corrieri del contenuto pericoloso. L’intero materiale è stato sequestrato.

Poche ore prima, a Beinasco, un 43enne è stato trovato in possesso di quasi 80 chili di fuochi d’artificio conservati in uno sgabuzzino del proprio appartamento. La terza denuncia riguarda un 51enne di Volvera, che custodiva 160 chili della stessa tipologia di artifici in un capanno in giardino. Anche in questo caso tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

+++Le forze dell’ordine rinnovano l’appello alla prudenza. Il commercio non autorizzato di botti non solo viola la legge, ma espone chi li usa e chi li trasporta a rischi gravissimi, soprattutto quando gli esplosivi vengono stoccati in abitazioni o locali non idonei. Con l’avvicinarsi delle festività, i controlli proseguiranno per garantire maggiore sicurezza a cittadini e famiglie.+++

