Frontale sulla SP38: muore un uomo di 79 anni nell’astigiano

ASTI – Una tragedia ha scosso il pomeriggio di venerdì 4 dicembre. Lungo la Strada Provinciale 38, tra San Desiderio e Scurzolengo si è verificato uno scontro frontale tra i conducenti di una Fiat Panda e di un pullman della Bus Company. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente dell’auto che ha perso la vita.

La dinamica dello scontro

Secondo le prime ricostruzioni, Giovanni Celoria, di 79 anni, alla giuda della Fiat Panda ha impattato frontalmente contro il conducente del bus che viaggiava nella direzione opposta. L’autista del pullman ha riportato esiti negativi all’alcoltest, come confermato dai carabinieri. Inoltre, quest’ultimo non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro con la Panda, anche per via della strada che – come è possibile notare dalla foto in apertura – non ha consentito grandi margini di fuga.

I Vigili del Fuoco di Asti sono intervenuti con più squadre per liberare l’uomo dalle lamiere, ma per il 79enne non c’era purtroppo più nulla da fare: è stato estratto già privo di vita.

Le indagini: possibile un malore alla guida

La dinamica definitiva sarà chiarita dai carabinieri, ma dalle prime rilevazioni sta emergendo l’ipotesi sempre più concreta che l’anziano avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore improvviso, finendo così nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il pullman.

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto la squadra medica di Asti e il mezzo di base di Montemagno, mentre i militari si sono occupati di gestire il traffico e avviare gli accertamenti.

