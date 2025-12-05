Moody’s alza il rating del Piemonte: da Baa3 a Baa2 con outlook stabile

PIEMONTE – La Regione Piemonte riceve un nuovo riconoscimento internazionale per la solidità dei suoi conti pubblici: l’agenzia Moody’s ha infatti alzato il rating della regione da Baa3 a Baa2, confermando l’outlook stabile. Si tratta del secondo gradino dell’area “Investment Grade”, che indica una valutazione di affidabilità creditizia elevata.

Un percorso di miglioramento

Secondo Moody’s, l’upgrade riflette il lavoro di risanamento e consolidamento dei conti avviato negli ultimi anni, già riconosciuto lo scorso anno quando il Piemonte era passato dalla zona non Investment Grade all’Investment Grade. L’agenzia evidenzia bilanci in equilibrio, riduzione dell’indebitamento, maggiore efficienza nella gestione finanziaria e un’economia regionale solida e diversificata.

Il risultato si aggiunge a quello ottenuto a settembre dall’altra agenzia Fitch, che aveva innalzato il rating da BBB a BBB+. Moody’s sottolinea che, pur considerando la valutazione complessiva dello Stato Italiano, il Piemonte ha compiuto progressi autonomi grazie alla qualità della governance, alla disciplina di bilancio e alla capacità di generare margini operativi positivi anche in un contesto complesso.

Il commento delle istituzioni

“Una Regione stabile è una Regione credibile ed è più forte nel conquistare e ottenere la fiducia delle imprese e di chi vuole investire in Piemonte, creando sviluppo, crescita e posti di lavoro”, commentano il presidente Alberto Cirio e l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano. “Questo risultato è il riconoscimento oggettivo del lavoro di risanamento portato avanti in questi anni: una tappa importante in un percorso fatto di serietà, trasparenza e controllo della spesa pubblica. Il Piemonte è oggi una regione più solida, credibile e attrattiva, anche per gli investitori. La buona amministrazione produce effetti concreti e misurabili.”

