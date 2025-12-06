Torino protagonista nella sostenibilità universitaria: Università e Politecnico in crescita nella classifica mondiale

TORINO – La quindicesima edizione dello UI GreenMetric World University Rankings ha confermato il ruolo di Torino come punto di riferimento internazionale nella sostenibilità accademica. L’Università di Torino ha raggiunto il 3° posto in Italia e il 13° nel mondo, mentre il Politecnico di Torino si colloca al 4° posto nazionale e al 18° posto globale, su un totale di 1.745 istituzioni provenienti da 105 Paesi.

La classifica valuta le università sulla base delle loro politiche e performance in materia di sostenibilità ambientale, infrastrutture verdi ed efficienza delle risorse. Il progresso congiunto dei due atenei evidenzia l’efficacia delle politiche di sostenibilità implementate negli ultimi anni e sottolinea l’impatto positivo del coordinamento tra istituzioni accademiche e territorio.

Il miglioramento registrato contribuisce anche al Torino Climate City Contract, il patto con cui la Città di Torino, insieme a istituzioni, imprese e cittadini, punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.

