Porta Nuova Express: un collegamento integrativo da Piazza Rivoli e Piazza Bernini fino a Porta Nuova dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30
Il servizio è attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30
GTT lancia Porta Nuova Express, un nuovo collegamento integrativo a supporto della Metro, che parte dalle fermate di Piazza Rivoli e Piazza Bernini con destinazione Porta Nuova, senza ulteriori fermate intermedie, per supportare la metropolitana nelle ore di punta.
Il servizio parte da piazza Rivoli e piazza Bernini e raggiunge Porta Nuova senza effettuare fermate intermedie. È attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30, con un passaggio ogni 15 minuti.
Gli orari di Porta Nuova Express
Numero fermata, nome fermata, orario di passaggio
|13
|RIVOLI
|07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
|17
|BERNINI OVEST
|07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48
|3492
|PORTA NUOVA
|07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01
|8338
|STATI UNITI CAP
|07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04
