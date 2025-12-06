Seguici su

Porta Nuova Express: un collegamento integrativo da Piazza Rivoli e Piazza Bernini fino a Porta Nuova dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30

Il servizio è attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30
25 minuti fa

GTT lancia Porta Nuova Express, un nuovo collegamento integrativo a supporto della Metro, che parte dalle fermate di Piazza Rivoli e Piazza Bernini con destinazione Porta Nuova, senza ulteriori fermate intermedie, per supportare la metropolitana nelle ore di punta.
Il servizio parte da piazza Rivoli e piazza Bernini e raggiunge Porta Nuova senza effettuare fermate intermedie. È attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30, con un passaggio ogni 15 minuti.
Gli orari di Porta Nuova Express
Numero fermata, nome fermata, orario di passaggio
13 RIVOLI 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
17 BERNINI OVEST 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48
3492 PORTA NUOVA 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01
8338 STATI UNITI CAP 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04
