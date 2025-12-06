Porta Nuova Express: un collegamento integrativo da Piazza Rivoli e Piazza Bernini fino a Porta Nuova dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30

Porta Nuova Express, un nuovo collegamento integrativo a supporto della Metro, che parte dalle fermate di Piazza Rivoli e Piazza Bernini con destinazione Porta Nuova, senza ulteriori fermate intermedie, per supportare la metropolitana nelle ore di punta. GTT lanciaun nuovo collegamento integrativo a supporto della Metro, che parte dalle fermate dicon destinazionesenza ulteriori fermate intermedie, per supportare la metropolitana nelle ore di punta.

Il servizio parte da piazza Rivoli e piazza Bernini e raggiunge Porta Nuova senza effettuare fermate intermedie. È attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30, con un passaggio ogni 15 minuti.

Gli orari di Porta Nuova Express