Seguici su

CittadiniTorino

Torino ricorda le vittime ThyssenKrupp: diciotto anni dopo, una ferita ancora aperta

La città ribadisce il proprio impegno per una cultura della sicurezza che impedisca nuove tragedie sul lavoro
Alessia Serlenga

Pubblicato

3 secondi fa

il

TORINO – A diciotto anni dalla notte della tragedia alla ThyssenKrupp, Torino si è fermata ancora una volta per ricordare le sette vittime dell’incendio avvenuto nello stabilimento di corso Regina Margherita.

Per approfondire:

Nel corso della giornata, il sindaco Stefano Lo Russo ha ricordato come il dolore per la perdita di Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino resti vivo nella memoria della città. L’amministrazione comunale ha sottolineato la vicinanza ai familiari, ribadendo che il loro lutto è parte integrante della storia di Torino.

Durante la commemorazione è stato richiamato il valore del ricordo come strumento di responsabilità civile. La tragedia del 2007 continua infatti a rappresentare un simbolo dell’importanza della sicurezza sul lavoro, un tema su cui la città intende mantenere un impegno costante e concreto. Le istituzioni hanno rimarcato la necessità di trasformare il dolore e lo sgomento per quanto accaduto in un’azione continua per costruire ambienti lavorativi più sicuri e consapevoli.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *