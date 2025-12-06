Torino ricorda le vittime ThyssenKrupp: diciotto anni dopo, una ferita ancora aperta

TORINO – A diciotto anni dalla notte della tragedia alla ThyssenKrupp, Torino si è fermata ancora una volta per ricordare le sette vittime dell’incendio avvenuto nello stabilimento di corso Regina Margherita.

Nel corso della giornata, il sindaco Stefano Lo Russo ha ricordato come il dolore per la perdita di Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino resti vivo nella memoria della città. L’amministrazione comunale ha sottolineato la vicinanza ai familiari, ribadendo che il loro lutto è parte integrante della storia di Torino.

Durante la commemorazione è stato richiamato il valore del ricordo come strumento di responsabilità civile. La tragedia del 2007 continua infatti a rappresentare un simbolo dell’importanza della sicurezza sul lavoro, un tema su cui la città intende mantenere un impegno costante e concreto. Le istituzioni hanno rimarcato la necessità di trasformare il dolore e lo sgomento per quanto accaduto in un’azione continua per costruire ambienti lavorativi più sicuri e consapevoli.

