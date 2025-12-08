Arnad: sorprendono i ladri in casa, in 50 ne accerchiano uno e lo picchiano con un piccone fratturandogli il bacino

ARNAD – È un tranquillo venerdì sera ad Arnad, in Valle d’Aosta. Ma la serata viene funestata da due ladri che si introducono in una abitazione nella frazione Sisane, tentando di forzare una cassaforte.

I due, però, vengono colti in flagrante dal vicinato che li ha sentiti e ha chiamato le forze dell’ordine. Nel frattempo, però, parte anche il passaparola tramite cellulare che ha portato in breve tempo molti residenti in strada e, al tentativo di fuga dei malviventi, almeno 50 persone si sono lanciate al loro inseguimento.

Se uno dei ladri è riuscito a dileguarsi, per l’altro – un 40enne – invece le cose sono andate diversamente: i cittadini lo hanno bloccato mentre tentava la fuga verso il bosco, lo hanno accerchiato e picchiato con un piccone fino a procurargli la frattura del bacino. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale; la lesione è stata giudicata guaribile in 30 giorni.

Nel frattempo in paese continua la caccia al complice in fuga. Non è la prima volta che si verificano furti, al punto che da tempo la popolazione che altre volte si era limitata ad allertare le forze dell’ordine, ha ora deciso di agire.

Proseguono però le indagini delle forze dell’ordine che, oltre a condannare pubblicamente l’aggressione collettiva ai due ladri, stanno lavorando per individuare il secondo malvivente e individuare gli aggressori del ladro.

