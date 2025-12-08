Minacce di morte all’ex compagna: arrestato a Vercelli un 46enne pluripregiudicato

VERCELLI – Sabato 30 novembre, alle 21.30, una donna in evidente stato di agitazione, ha chiamato la Centrale operativa della Questura di Vercelli riferendo di essere stata minacciata di morte dal suo ex compagno. Una richiesta di aiuto che ha immediatamente attivato gli agenti, i quali hanno raggiunto la donna sul posto di lavoro, l’hanno rassicurata e accompagnata in Questura per metterla in sicurezza.

Qui la vittima ha raccontato una storia purtroppo già nota alle cronache: due anni di relazione segnati da violenze fisiche, minacce continue e pedinamenti, tali da spingerla a interrompere il rapporto circa un mese prima. Ma l’incubo, quella sera, era tornato. L’uomo aveva ricominciato a tormentarla con messaggi vocali carichi di intimidazioni, pretendendo di sapere dove si trovasse.

Le telefonate non si sono fermate nemmeno mentre la donna era con i poliziotti. In una di queste, ascoltata in diretta dagli agenti, l’ex compagno l’ha minacciata apertamente, dichiarando la volontà di raggiungerla e “ucciderla”, arrivando persino ad affermare di star per sfondare la porta di casa della vittima.

A quel punto il personale delle Volanti si è attivato per rintracciarlo. Dalle verifiche è emerso che l’uomo — un 46enne pluripregiudicato, già coinvolto in reati gravi tra cui associazione di tipo mafioso e attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali — si trovava nella sua abitazione. Gli agenti lo hanno trovato in forte stato di alterazione alcolica, con addosso un giubbotto e un coltello in tasca, pronto secondo gli investigatori a uscire per mettere in pratica le sue minacce.

È scattato così l’arresto. L’uomo è stato portato al carcere di Vercelli in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

