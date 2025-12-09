È il 26enne Renato Perono il centauro che ha perso la vita a Lusigliè

LUSIGLIÈ – Si chiamava Renato Perono aveva 26 anni ed era di Ozegna il centauro che ha perso la vita nella serata di ieri.

L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 20 di ieri, 8 dicembre, lungo la strada provinciale 41, in un tratto sterrato alla periferia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava percorrendo un segmento di strada non asfaltato quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, è finito nella scarpata a bordo della carreggiata e si è schiantato contro una sbarra.

Le équipe sanitarie hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare Perono che però è morto sul colpo.

