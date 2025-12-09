CronacaTorino
Morte della bimba di 2 mesi sull’A5, si cerca un furgone con cui si è scontrata la mamma
Sulla A5 a Volpiano scontro tra auto e furgone poi fuggito: morta una bimba di 2 mesi, madre ricoverata in stato di choc. Indagini in corso
VOLPIANO – Dalle prime indagini della Procura di Ivrea, risulta che la macchina su cui viaggiava una donna con la figlia di 2 mesi si è scontrata con un furgone che inizialmente si è fermato ma poi è fuggito. Lo scontro è avvenuto sulla A5 Torino-Aosta all’altezza di Volpiano. Si indaga anche su una seconda macchina che avrebbe investito l’ovetto e poi si è dileguata.
Per la bimba non c’è stato nulla da fare, mentre la madre 36enne è stata ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in stato di choc.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese