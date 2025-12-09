Torino, torna il Teatrino di Natale: omaggio alla Pimpa per i suoi cinquant’anni, ma anche altre fiabe

TORINO – Con l’arrivo delle festività, la Città di Torino arricchisce il calendario degli eventi natalizi con il ritorno del Teatrino di Natale, appuntamento ormai tradizionale per le famiglie. Da oggi e fino al 6 gennaio, ogni giorno dalle 14.30 alle 20, piazza Carlo Alberto ospiterà un nuovo spettacolo ispirato al Diario dei Mesi della Pimpa, la celebre cagnolina a pois nata dalla matita di Altan, che proprio quest’anno festeggia i suoi cinquant’anni.

Un Natale di festa ma anche di solidarietà

«Le animazioni del Teatrino di Natale terranno compagnia ai più piccoli, ma sapranno regalare spensieratezza anche agli adulti», ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo, ricordando come il periodo natalizio debba essere anche occasione di riflessione: «Sono tante, purtroppo, le bambine e i bambini che non hanno la fortuna di vivere queste giornate in serenità. A loro va il nostro pensiero, con l’augurio che questo Natale possa portare pace».

Scuole protagoniste: un legame sempre più forte con la città

Il progetto, molto atteso da insegnanti e famiglie, coinvolge una trentina di scuole dell’infanzia torinesi. «Abbiamo iniziato a coinvolgere le scuole nei grandi eventi cittadini qualche anno fa, in via sperimentale. Ora è diventato un appuntamento importante», ha spiegato l’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno.

«La collaborazione tra istituzioni e comunità scolastica deve crescere sempre di più: è un’esperienza che rende bambine, bambini e famiglie protagonisti a tutti gli effetti».

Uno spettacolo in tre momenti: dalla Pimpa a Rodari, fino a Piumini

Della durata di circa 30 minuti, lo spettacolo dà vita ai disegni e alle composizioni realizzate dai bambini delle scuole dell’infanzia, accompagnati da voci narranti, musica originale e una colonna sonora dedicata.

La Pimpa apre il racconto

Il primo segmento è dedicato all’universo della Pimpa di Altan. Attraverso la sua voce ufficiale e con la presenza di Armando, la cagnolina guiderà il pubblico in un viaggio tra avventure reinterpretate dalla fantasia dei più piccoli.

Le fiabe natalizie di Gianni Rodari

Segue una sezione ispirata ai racconti di Rodari, resa attraverso immagini e suoni che creano un’atmosfera ricca di speranza e messaggi di pace. Una proposta che già lo scorso anno aveva conquistato il pubblico.

Il momento dedicato alla felicità secondo Roberto Piumini

Il terzo capitolo prende spunto dagli scritti di Roberto Piumini e affronta il tema della felicità come percorso di consapevolezza, resilienza e relazione, attraverso lo sguardo immaginativo dei più piccoli.

Un progetto corale tra scuole e istituzioni

Il Teatrino di Natale è promosso dall’assessorato alle Politiche educative della Città di Torino e realizzato da Punto Rec Studios, con il sostegno di Iren come main sponsor. Le scuole coinvolte hanno prodotto oltre cinquecento composizioni, un mosaico creativo che anima uno degli appuntamenti più attesi del Natale torinese.

