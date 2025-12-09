Un paziente ha aggredito sanitari della Guardia medica di Novara e agenti della Polizia: pretendeva la consegna di psicofarmaci senza avere la prescrizione

NOVARA – Nottata complicata per il personale della Guardia medica di Novara tra il 6 e il 7 dicembre. Attorno alle 22.40 di sabato uno dei medici presenti ha richiesto l’intervento della Polizia, segnalando un paziente in evidente stato di alterazione che stava minacciando il personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, il paziente – un uomo di 49 anni con precedenti – si sarebbe presentato alla Guardia Medica pretendendo la consegna di due psicofarmaci, pur non avendo con sé una prescrizione specialistica. Al rifiuto del medico, l’uomo avrebbe iniziato a inveire contro i sanitari accusandoli di non svolgere correttamente il loro lavoro.

All’arrivo degli agenti, la situazione sarebbe apparsa subito agitata: l’uomo parlava a voce molto alta, interrompeva continuamente medici e operatori rifiutandosi di lasciare i locali. Gli uomini della Polizia hanno tentato più volte di riportarlo alla calma e spiegargli che, senza ricetta, non era possibile consegnare farmaci, ma il 49enne avrebbe continuato a opporsi, sedendosi saldamente su una barella, togliendosi il cappotto per rimanere lì tutta sera, in attesa della prescrizione medica.

Quando un poliziotto ha provato a invitarlo ad uscire in modo pacifico, l’uomo si sarebbe avvicinato con atteggiamento aggressivo, provando diverse volte il contatto. Dopo nuovi tentativi falliti di mediazione, gli agenti hanno deciso di procedere all’applicazione dei dispositivi di contenimento. Ne è nata una colluttazione particolarmente violenta: il paziente avrebbe iniziato a sbracciare, spintonare e scalciare per sottrarsi al controllo, rovesciando anche una scrivania con computer e telefono. Tre agenti hanno riportato lesioni, con diversi giorni di prognosi.

A causa del comportamento dell’uomo, l’attività della Guardia Medica è stata temporaneamente sospesa, fino a che l’uomo è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ai danni degli agenti e interruzione di pubblico servizio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese