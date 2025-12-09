CronacaTorino
Due spaccate con lo stesso modus operandi in due negozi di Beinasco e Druento
Banda sfonda la vetrina di Acqua&Sapone a Beinasco con un’auto rubata. Colpo simile a Druento: indagini dei carabinieri
BEINASCO – Nella serata di domenica 7 dicembre, intorno alle 21:30 una banda ha spaccato la vetrina del negozio Acqua&Sapone di Beinasco usando una Fiat Panda rubata come ariete. Poi si sono introdotti e hanno arraffato quanti prodotti di cosmesi e cura della persona possibile e si sono dileguati a bordo di una seconda auto.
I carabinieri di Moncalieri stanno indagando sull’accaduto con rilievi e controllo delle telecamere di videosorveglianza.
Furto simile è avvenuto anche Druento in un negozio Piùme, dove si ipotizza possa essere la stessa banda perché il modus operandi è lo stesso. Per questo furto sono entrati in azione i carabinieri di Venaria Reale
