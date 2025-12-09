Coppa Italia serie C femminile di calcio, insulto sessista all’arbitra: “Vai a lavare i piatti”

MONCALIERI – Nell’incontro Moncalieri Women e Pro Palazzolo valida per la Coppa Italia di serie C femminile dagli spalti è arrivato un insulto sessista nei confronti dell’arbitra Arianna Quadro di 26 anni.

Un tifoso del Pro Palazzolo al 28′ del primo tempo con il risultato in parità ha fatto chiaramente sentire la frase “Vai a lavare i piatti” rivolto all’arbitra in campo.

Per fortuna, sono arrivati fischi e netti “No!” da parte degli altri spettatori, isolando il tifoso che ha insultato Quadro, considerato poi che stava assistendo a una partita di calcio femminile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese