Vittorio Feltri condannato per frasi discriminatorie nei confronti dei musulmani: risarcimento da 20 mila euro

TORINO – Il giornalista Vittorio Feltri è stato condannato dal tribunale civile di Torino per alcune frasi considerate discriminatorie nei confronti delle persone musulmane, pronunciate durante una puntata del 2024 della trasmissione radiofonica La Zanzara.

In quell’occasione, Feltri aveva dichiarato in diretta: “Ai musulmani sparerei in bocca, non mi vergogno di considerarli razza inferiore”. Le affermazioni erano state fatte nel corso di un dibattito sulla morte di Ramy Elgal, diciannovenne egiziano deceduto a Milano durante un inseguimento con la polizia.

Il procedimento era stato avviato dall’Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), che ha chiesto tutela per le persone offese dalle dichiarazioni. Con la sentenza, il tribunale ha stabilito che Feltri dovrà corrispondere all’associazione una somma di 20mila euro come risarcimento.

