Il treno della neve Arenaways si fermerà anche alla stazione di Torino Lingotto

TORINO – Mancano pochi giorni al debutto del Treno della Neve, il pacchetto che unisce treno, skipass e navetta per raggiungere il comprensorio Riserva Bianca di Limone Piemonte. Domenica 14 dicembre partirà da Torino Porta Nuova, ma a seguito delle numerose richieste, Arenaways ha annunciato l’aggiunta della fermata alla stazione di Torino Lingotto.

Il pacchetto, proposto a 59 euro, consente ai passeggeri di partire da Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, Savigliano o Cuneo e di ricevere a bordo il proprio skipass giornaliero, evitando code in biglietteria. Una navetta, inoltre, collegherà la stazione di Limone Piemonte alla cabinovia Severino Bottero, alla base degli impianti di risalita.

Il treno partirà alle 7:25 dal binario 1 di Torino Porta Nuova, con fermata a Torino Lingotto alle 7:32, Savigliano alle 8:10 e Cuneo alle 8:54, arrivando a Limone Piemonte alle 9:31. Il viaggio di ritorno partirà alle 18:00 da Limone Piemonte, con arrivo a Torino Lingotto previsto per le 19:32 e a Torino Porta Nuova alle 19:40.

Il servizio è pensato per facilitare l’accesso agli impianti sciistici del Piemonte e semplificare l’organizzazione del viaggio per chi desidera trascorrere una giornata sulla neve senza doversi preoccupare di mezzi e skipass.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese