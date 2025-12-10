Da Torino al centro commerciale Le Gru in treno: sarà possibile entro il 2027

TORINO – Entro dicembre 2026 si concluderanno i lavori per la fermata “Borgata Quaglia”, nell’ambito del progetto di sviluppo della linea Sfm5 che collegherà Torino Stura all’ospedale San Luigi di Orbassano, passando per la stazione San Paolo.

Entro il 2027, quindi, sarà possibile raggiungere direttamente in treno il centro commerciale Le Gru di Grugliasco.

A chiarirlo, come riporta Torino Oggi, l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Per quanto riguarda la stazione, attualmente si è nella fase di cantierizzazione. Saranno poi realizzati anche i marciapiedi, fatti interventi sulla viabilità e creati parcheggi per i passeggeri, così come per i taxi, moto e biciclette. Verrà inoltre riqualificato il sottopasso che collega Borgata Lesna a Borgata Quaglia, oggi in condizioni di degrado e scarsa illuminazione. È prevista anche una nuova ciclabile che connetterà la nuova stazione a via Tirreno.

