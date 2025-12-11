I Delta V ritornano sul palco di Hiroshima Mon Amour

Era da parecchio che non li vedevamo in zona e finalmente i DELTA V sono tornati in città, sul palco di Hiroshima Mon Amour. Con l’uscita del nuovo album “In Fatti Ostili”, prodotto da Roberto Vernetti e Paolo Gozzetti con cui la band ha già collaborato nella prima parte della carriera e preceduto dal singolo “Nazisti dell’Illinois”, hanno finalmente ripreso l’attività live.

Dopo un lungo periodo d’assenza e per celebrare i trent’anni di attività i due storici membri fondatori, Carlo Bertotti (basso e voce) e Flavio Ferri (tastiere, chitarra, basso e programmazione) insieme alla vocalist Marti (Martina Albertini) con loro dal 2017, hanno messo in piedi una vera superband portando sul palco, Simone Filippi alla batteria (ex Ustmamò, Massimo Zamboni, il ritorno dei CCCP) e Nicola Manzan alla chitarra e violino (Bologna Violenta, Teatro degli Orrori).

Sempre capaci di coniugare suoni del passato e influenze moderne, anche il nuovo album è carico di influenze synth-pop e elettronica, sapientemente miscelati in una produzione di gran classe, da sempre marchio di fabbrica della band.

Grande spazio al nuovo album, fatto quasi per intero, con una Marti davvero a fuoco, “Essere migliori”, ”Nazisti dell’Illinois”, ”Provincia meccanica” , “San Babila ore 20(25)” uscita con un videoclip da non perdere (altro elemento distintivo della band), e qualche incursione nel, passato soprattutto da Heimat, album del 2019. Verso il finale, momento cult con “Il cielo che cambia colore” da Heimat e una rivisitazione di “Sul filo”, storica hit della band tratta da Psychobeat.

L’encore è sempre sul filo dei ricordi con “Il primo giorno del mondo” e “Un’estate fa” celebre cover di “Une belle histoire”, scritta e interpretata da Michel Fugain nel 1972, che diede loro una notevole notorietà. Per nostalgici dei suoni anni Novanta ma con un occhio attento alle novità, questo ritorno è davvero imperdibile. Hiroshima Mon Amour prosegue con un tabellone ricco, che vede sul finire di questa settimana, giovedì 11 dicembre Giovanni Truppi e Venerdì 12, Fatur. Tutto il resto sul loro sito.

Foto e report Paolo Pavan/QP

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese