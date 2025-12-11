Casale Monferrato si prepara alla tradizionale Fiaccolata di Natale sul Po

CASALE MONFERRATO – Torna sabato 13 dicembre una delle tradizioni natalizie più amate del territorio casalese: la Fiaccolata di Natale, che illuminerà ancora una volta le acque del Po. L’evento, in programma fin dagli anni ’80, celebra il coraggio e la solidarietà, coinvolgendo cittadini e volontari in una serata di festa e beneficenza.

Il ritrovo per assistere all’impresa dei nuotatori è fissato alle 18.30 presso il prato dell’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci. I partecipanti, sfidando le fredde acque del fiume, porteranno la stella cometa fino alla riva, regalando al pubblico uno spettacolo di grande suggestione.

A organizzare la manifestazione sono le associazioni di volontariato locali: Croce Rossa, Alpini, Amici del Po, Circolo Subacqueo e Protezione Civile. Il ricavato della serata viene ogni anno devoluto a diverse cause benefiche: quest’anno le offerte sosterranno Dynamo12Ore, iniziativa che finanzia le attività di Dynamo Camp, realtà che offre gratuitamente terapia ricreativa a bambini con patologie gravi o croniche.

Oltre alla prova di coraggio dei nuotatori, la Fiaccolata rappresenta un momento di incontro tra volontari e cittadini, con pane e salame, panettone, vino e cioccolata calda a rendere più calorosa la serata. Non mancherà nemmeno Babbo Natale, pronto a consegnare doni ai più piccoli. La manifestazione si concluderà con un momento di raccoglimento e la lettura della preghiera del sommozzatore.

In caso di maltempo, la Fiaccolata sarà rinviata a sabato 20 dicembre, con programma invariato.

