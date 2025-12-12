Seguici su

Alessandria: due uomini inseguiti in auto dai carabinieri lanciano oggetti dal finestrino, per evitarli la volante si ribalta

L’inseguimento è iniziato a Casteggio, nel pavese. L’incidente all’altezza di Felizzano
Sandro Marotta

3 secondi fa

ALESSANDRIA – Assalto alla volante dei carabinieri nell’alessandrino, in tangenziale, da parte di due uomini. Tutto è iniziato a Casteggio, nel pavese, quando i due sono stati inseguiti dagli agenti dopo non essersi fermati a un controllo. La fuga è proseguita in tangenziale all’altezza di Voghera e poi in autostrada A21 in direzione Torino. All’altezza di Felizzano uno dei due fuggiaschi ha iniziato a lanciare oggetti verso la volante, tra cui anche un piccone. Gli agenti hanno perso il controllo del veicolo e si sono ribaltati.

