Un colpo di pistola ferisce gravemente un uomo a Sommariva Perno, nel cuneese

CUNEO – Un uomo è ricoverato in ospedale a Cuneo per una ferita causata da un colpo di pistola. Si tratta di un 32enne che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito dopo una lite avvenuta nel parcheggio del Centro sportivo del Roero, a Sommariva Perno, sempre nel cuneese. I coinvolti sarebbero diversi, sono giunti sul posto con due auto. Il ferito è stato ricoverato in gravi condizioni prima all’ospedale di Verduno e poi a quello di Cuneo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese