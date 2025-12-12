CronacaCuneo
Un colpo di pistola ferisce gravemente un uomo a Sommariva Perno, nel cuneese
Tutto sembra sia stato originato da una lite, avvenuta nel parcheggio del Centro sportivo Roero
CUNEO – Un uomo è ricoverato in ospedale a Cuneo per una ferita causata da un colpo di pistola. Si tratta di un 32enne che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito dopo una lite avvenuta nel parcheggio del Centro sportivo del Roero, a Sommariva Perno, sempre nel cuneese. I coinvolti sarebbero diversi, sono giunti sul posto con due auto. Il ferito è stato ricoverato in gravi condizioni prima all’ospedale di Verduno e poi a quello di Cuneo.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cittadini2 giorni fa
Smog, scatta il semaforo rosso a Torino, ma il provvedimento vale un giorno solo
Cronaca2 giorni fa
Torino: quattro militanti di CasaPound condannati per l’aggressione al giornalista Andrea Joly
Società2 giorni fa
La Stampa è in vendita e nessuno vuole comprarla
Torino2 giorni fa
Da Torino al centro commerciale Le Gru in treno: sarà possibile entro il 2027
Sport2 giorni fa