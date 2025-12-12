Torino, vendevano birra in bottiglie di vetro durante la partita di Champions: denunciati

TORINO – Tre persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria dagli agenti della polizia locale di Torino (art. 650 c.p., inosservanza di un provvedimento dell’autorità pubblica) perché vendevano birra in bottiglie di vetro ai tifosi, non rispettando l’ordinanza prefettizia di divieto per aree specifiche della città in occasione della partita di Champions League Juventus-Pafos.

È successo mercoledì 10 dicembre, al Parco del Valentino, zona ricompresa fra le aree soggette all’ordinanza del Prefetto che stabilisce il divieto di somministrazione e vendita di alcol superiore ai 5° e in contenitori idonei all’offesa delle persone per motivi di ordine pubblico e di tutela dell’incolumità pubblica. Nelle vicinanze del parco si trova infatti il “meeting point” da cui partono gli autobus per le tifoserie dirette allo stadio.

Poco dopo le 19 gli agenti del Comando San Salvario stavano pattugliando la zona per verificare il rispetto dell’ordinanza, quando davanti ad un esercizio pubblico hanno visto numerosi tifosi che consumavano birre in vetro.

La pattuglia ha quindi identificato le tre persone che lavoravano nell’attività, deferendole all’autorità giudiziaria per l’inosservanza del provvedimento.

Il codice penale prevede all’art. 650 che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

