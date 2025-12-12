Investito dal tram a Torino, rimane mutilato: Hamid Abdallah fa causa al Comune e chiede 815mila euro

TORINO – Il 14 settembre 2024 Hamid Abdallah si trova in corso San Maurizio, a Torino, quando viene travolto dal tram 16. È un attimo, Hamid si risveglia al CTO, stordito e mutilato: ha perso la mano destra.

A 42 anni, originario del Ciad, Hamid dopo una vita segnata da sfide – dalla fuga nel deserto, la traversata via Libia e l’arrivo in Italia nel 2007, fino al lavoro come mediatore culturale e giardiniere – ha scelto di affidarsi alla tecnologia più avanzata nel campo delle protesi.

All’inizio del 2025, Hamid si è rivolto all’Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino, centro di eccellenza per dispositivi protesici ad alta tecnologia. Qui, grazie al lavoro dello staff guidato dal direttore Roberto Ariagno, è stato dotato della mano bionica Zeus, un presidio di ultima generazione.

Per Hamid, però, si apre ora un nuovo capitolo: ha deciso di fare causa al Comune di Torino.

Come viene ricostruito nell’atto di citazione nei confronti del Comune di Torino e di Gtt, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, il 42enne si trovava su una banchina poco illuminata, coperta in parte da un cespuglio, alto oltre un metro, che potrebbe aver ostruito la visuale al tranviere. Il danno subito è quantificato in 815mila euro e l’udienza della causa civile è già fissata.

Sul fronte penale, l’inchiesta a carico dell’autista era stata archiviata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese