Sciopero nazionale Cgil: ecco le fasce garantite di Trenitalia in Piemonte e gli orari di Gtt
I lavoratori del sindacato protestano contro la legge di bilancio
TORINO – Domani, venerdì 12 dicembre, ci sarà uno sciopero nazionale contro la legge di Bilancio in discussione in Parlamento, proposta dal governo Meloni. Dal sindacato Cgil è ritenuta inadeguata per tutelare i salari e la qualità del lavoro; l’interruzione dei servizi coinvolgerà anche il settore dei trasporti e Gtt ha annunciato che saranno garantite le corse in queste fasce orarie:
- Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri servizio al cliente: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00;
- Servizio extraurbano, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Per i treni invece le fasce garantite sono queste.
