Sciopero nazionale Cgil: ecco le fasce garantite di Trenitalia in Piemonte e gli orari di Gtt

TORINO – Domani, venerdì 12 dicembre, ci sarà uno sciopero nazionale contro la legge di Bilancio in discussione in Parlamento, proposta dal governo Meloni. Dal sindacato Cgil è ritenuta inadeguata per tutelare i salari e la qualità del lavoro; l’interruzione dei servizi coinvolgerà anche il settore dei trasporti e Gtt ha annunciato che saranno garantite le corse in queste fasce orarie:

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri servizio al cliente: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00;

Servizio extraurbano, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Per i treni invece le fasce garantite sono queste.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese