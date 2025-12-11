Seguici su

Sciopero nazionale Cgil: ecco le fasce garantite di Trenitalia in Piemonte e gli orari di Gtt

I lavoratori del sindacato protestano contro la legge di bilancio
Sandro Marotta

Pubblicato

3 secondi fa

il

TORINO – Domani, venerdì 12 dicembre, ci sarà uno sciopero nazionale contro la legge di Bilancio in discussione in Parlamento, proposta dal governo Meloni. Dal sindacato Cgil è ritenuta inadeguata per tutelare i salari e la qualità del lavoro; l’interruzione dei servizi coinvolgerà anche il settore dei trasporti e Gtt ha annunciato che saranno garantite le corse in queste fasce orarie:

  • Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri servizio al cliente: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00;
  • Servizio extraurbano, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Per i treni invece le fasce garantite sono queste.

