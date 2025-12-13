Seguici su

CronacaTorino

Otto anni dopo gli eventi di piazza San Carlo a Torino è in via di definizione l’azione civile dei familiari del piccolo Kelvin

Aveva 7 anni quel 3 giugno 2027, fu travolto dalla folla in fuga e riportò ferite gravi
Marco Lovisolo

Pubblicato

6 secondi fa

il

copyright: Dubtastic

TORINO – Kelvin è stato uno degli oltre 1 500 feriti che la tragedia di piazza San Carlo del 3 giugno 2017 a Torino si lasciò dietro. Insieme a due morti. Kelvin, che allora era un bambino di 7 anni, si era ritrovato in mezzo alla folla che fuggiva in preda al panico: la fuga incontrollata fu innescata, come accertato successivamente, dall’azione di una banda di rapinatori che spruzzò spray urticante per compiere furti. In mezzo alla calca, il bambino venne schiacciato e travolto. Fu salvato da due persone che gli fecero da scudo, quindi preso in consegna da un poliziotto, ma rimase ferito in modo grave e restò per qualche giorno in coma prima di essere dimesso.

Per approfondire:

A distanza di più di otto anni è in via di definizione l’azione civile che i suoi familiari hanno promosso per ottenere un indennizzo. A curare gli interessi dei parenti di Kelvin sono gli avvocati dello studio legale torinese Ambrosio e Commodo, che hanno già seguito diverse cause analoghe. In questo caso, secondo quanto si è appreso, la citazione è stata inoltrata al Comune di Torino, alla Prefettura (in quanto emanazione del ministero dell’Interno), all’agenzia Turismo Torino (che organizzò la serata in piazza San Carlo) e all’architetto che si occupò della progettazione.

Oltre a stabilire la dinamica dell’accaduto, e quindi a scoprire l’azione dei rapinatori, uno dei processi svolti negli anni successivi alla tragedia riguardò anche le lacune nell’organizzazione e nella gestione dell’evento: l’architetto patteggiò la pena e fra i condannati figurò anche l’allora sindaca Chiara Appendino (condannata in appello bis).

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *