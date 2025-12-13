Una banda di rapinatori fa saltare un bancomat a Lagnasco: usata ancora la tecnica della “marmotta” per far deflagrare lo sportello

LAGNASCO – Nella notte tra venerdì 12 e sbato 13 dicembre è stata rapinata la filiale della Bper Banca di Lagnasco (CN). Attorno alle 2.50, i malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico inserendo un ordigno esplosivo artigianale. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti anche ad aprire le porte della filiale, accedendo ai locali della banca. Il bottino non è ancora stato quantificato.

Dopo il colpo, secondo alcuni testimoni svegliati dal botto, i malfattori sarebbero fuggiti su una Mercedes grigia, a tutta velocità. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Saluzzo hanno provveduto a mettere in sicurezza l’istituto di credito. Le indagini sono in corso, così come la valutazione dei danni. Gli inquirenti stanno acquisendo elementi, analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Si ipotizza che i rapinatori abbiano utilizzato il cosiddetto “metodo della marmotta”, un sistema che consiste nell’inserire un ordigno esplosivo nella fessura del bancomat per provocarne la deflagrazione e prelevare il denaro contenuto all’interno. Modalità certamente non nuova e della quale vi abbiamo dato notizia anche recentemente, per esempio nei casi dei colpi a Volvera, a Piscina di Pinerolo e a Bra.

