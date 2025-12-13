Seguici su

Chieri ’76 vince su Firenze 3 a 0 e rafforza la sua posizione in classifica: raggiunta Novara

Raggiunta Novara in terza posizone e a -2 da Scandicci in seconda posizione

Pubblicato

53 minuti fa

il

CHIERI – Al Palafenera, stasera si è giocata una partita fondamentale per la classifica di Fenera Chieri ’76. Battuta in tre set (25-21; 25-19; 25-22) Bisonte Firenze, che non ha potuto nulla contro il dominio delle padrone di casa. Le chieresi hanno infilato la quinta vittoria consecutiva agganciando in terza posizione, a parità di partite giocate, la Igor Gorgonzola Novara e a -2 dalla seconda posizione occupata da Scandicci.

Per approfondire:

Prova di carattere da parte di Laura Kunzler (16 punti) e Stella Nervini (14), in doppia cifra anche Anett Nemeth (13), da annotare le otto marcature di Anna Gray.  Le prossime avversarie sono la Vero Volley Milano in casa loro il 20 dicembre.

