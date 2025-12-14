Torino cardioprotetta: installato un nuovo defibrillatore semiautomatico al parco Carrara

TORINO – Torino rafforza la propria rete di sicurezza sanitaria e diventa sempre più una città cardioprotetta. È stato inaugurato questa mattina, nell’area giochi d’acqua del parco Carrara, il primo defibrillatore semiautomatico previsto dal piano comunale “Torino Cardioprotetta”, approvato recentemente dalla Giunta.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore al Verde e alla Protezione Civile Francesco Tresso e il presidente della Circoscrizione Quattro Alberto Re. L’installazione al parco Carrara rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio che porterà nuovi defibrillatori in parchi, giardini e luoghi di grande affluenza appena riqualificati in tutta la città. Tra le prossime aree interessate figurano il Parco del Valentino, i Murazzi del Po, i Giardini Cavour, il Parco Di Vittorio, il Parco Madre Teresa di Calcutta e diversi giardini di quartiere.

Il dispositivo inaugurato è collocato in una teca riscaldata ed è dotato di sistema GPS: in caso di utilizzo, attiva automaticamente la chiamata ai servizi di emergenza 112 e 118. Il piano prevede anche il censimento di tutti i defibrillatori già presenti negli spazi comunali, con l’obiettivo di garantirne la tracciabilità e l’inserimento nel Portale DAE della Regione Piemonte.

“I defibrillatori sono strumenti fondamentali per salvare vite e la loro efficacia dipende dalla rapidità di intervento e dalla preparazione delle persone – ha spiegato l’assessore Tresso –. Per questo Torino Cardioprotetta non si limita all’installazione dei dispositivi, ma valorizza il ruolo della Protezione Civile nella formazione e nel coinvolgimento dei cittadini, rendendo la città più sicura e resiliente”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Circoscrizione Quattro Alberto Re: “Il parco Carrara è uno dei polmoni verdi più frequentati della città. Installare qui un defibrillatore significa offrire una tutela concreta a chi viene a camminare, correre o fare sport, perché intervenire tempestivamente può fare la differenza”.

Accanto alle nuove installazioni, il Comune avvierà una campagna di informazione per far conoscere ai cittadini la posizione dei DAE e il loro corretto utilizzo. Sono inoltre previste iniziative di sensibilizzazione, dimostrazioni pubbliche e percorsi formativi, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni del territorio, per diffondere una sempre maggiore cultura della prevenzione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese