Assegnati i premi per la sezione competitiva del Sotto18+ Film Festival a Torino: vince il concorso nazionale un gruppo di studenti aostani

TORINO – Si è concluso questa sera con la premiazione il concorso nazionale Sotto18 OFF, sezione competitiva di Sotto18+ Film Festival a Torino. La competizione era riservata ai cortometraggi realizzati autonomamente in ambito extrascolastico dagli under 18.

Al cinema Massimo sono stati proiettati i prodotti audiovisivi finalisti. Una volta visionati i nove film in gara, la giuria del Festival ‒ composta da Domenico Chiesa, insegnante, Lorenzo Denicolai, professore associato in Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali, Dipartimento Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università degli Studi di Torino, e da Cristina Renda, esercente cinematografica ‒ ha assegnato il premio del Concorso nazionale Sotto18 OFF, consistente in attrezzatura tecnica e nella targa Città di Torino – Sotto18+ Film Festival. Il riconoscimento è andato a: “Una romantica cena aliena con delitto” realizzato dai ragazzi partecipanti al progetto “È tutto un cinema”, organizzato da WWF, Cooperativa Indaco e AIACE Valle d’Aosta (Aosta).

La giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a: “Holofaust” realizzato da Stefano Lucchini e Giacomo Nones (di Storo, in provincia di Trento).

Il Premio DAMS, consistente nella targa Città di Torino – Sotto18+ Film Festival, è stato attribuito a: “Il fantasma della scuola” realizzato da Susanna Cobbe e Lisa Cobbe all’interno del laboratorio “CINEfilo”, organizzato dal Centro giovanile “Vintola 18” (Bolzano).

