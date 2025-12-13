SocietàTempo LiberoTorino
La pagina instagram “Doggodaiily” annuncia l’imminente nascita di “Gattodaiily”
Per andare incontro ai tanti follower che vivono con un gatto
TORINO – Doggodaiily annuncia Gattodaiily. Sulla pagina instagram dedicata alle foto ai cani gestita dal giovane appassionato Navid Tarazi è apparsa ieri una story in cui si annuncia la nascita di un nuovo format, Gattodaiily appunto, in cui saranno raccolte foto di gatti. L’autore ha diffuso anche un form Google tramite cui si può contattare Navid: sarà lui a recarsi quando possibile sul posto per fotografare il proprio gatto.
Può compilare il modulo chiunque abbia un gatto, anche da fuori Torino.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Società2 giorni fa
La Stampa è in vendita e nessuno vuole comprarla
Meteo1 giorno fa
In Piemonte un fine settimana con temperature anomale, poi torna la neve anche a bassa quota
Sport3 giorni fa
Champions League: Juventus-Pafos finisce 2 a 0
Torino3 giorni fa
Da Torino al centro commerciale Le Gru in treno: sarà possibile entro il 2027
Meteo1 giorno fa
Torino, previsioni meteo del 13 dicembre 2025
Società4 secondi fa
La pagina instagram “Doggodaiily” annuncia l’imminente nascita di “Gattodaiily”
Economia40 minuti fa
«La Juventus non è in vendita»: John Elkann fa chiarezza in un video sui canali ufficiali del club
Sport1 ora fa