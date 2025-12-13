Seguici su

La pagina instagram “Doggodaiily” annuncia l’imminente nascita di “Gattodaiily”

Per andare incontro ai tanti follower che vivono con un gatto
Marco Lovisolo

Pubblicato

4 secondi fa

il

TORINO – Doggodaiily annuncia Gattodaiily. Sulla pagina instagram dedicata alle foto ai cani gestita dal giovane appassionato Navid Tarazi è apparsa ieri una story in cui si annuncia la nascita di un nuovo format, Gattodaiily appunto, in cui saranno raccolte foto di gatti. L’autore ha diffuso anche un form Google tramite cui si può contattare Navid: sarà lui a recarsi quando possibile sul posto per fotografare il proprio gatto.

Può compilare il modulo chiunque abbia un gatto, anche da fuori Torino.

