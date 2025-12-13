«La Juventus non è in vendita»: John Elkann fa chiarezza in un video sui canali ufficiali del club

TORINO – Il patron della Juventus John Elkann chiude ufficialmente le porte alla cessione della Juventus, dopo l’offerta di Tether delle scorse ore. Lo fa diffondendo sul sito della società e sui social un video, in cui rimarca l’appartenenza della Juventus alla sua famiglia. «La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni. Fa parte nel vero senso della parola, perché nel corso di un secolo, quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili, festeggiata nei momenti felici», spiega Elkann. «La Juventus, i nostri valori, la nostra storia, non sono in vendita» chiosa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese