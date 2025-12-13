SportTorino
Calcio, Serie A: il Torino batte la Cremonese e si allontana dalle zone calde dalla classifica
Dopo un momento nero con tre sconfitte e un pari nelle ultime 4 partite, i granata ritrovano il sorriso
TORINO – Vittoria che è ossigeno puro per il Torino di Baroni oggi pomeriggio nella sfida delle ore 15 in casa contro la Cremonese. Nella gara valida per la 15ma giornata di Serie A, ai granata basta il gol di Vlasic al 27’: il croato è bravo a fulminare Audero con un preciso tiro di controbalzo dopo un ottimo lavoro di fisico di Zapata in area di rigore. Negli ultimi istanti di gara gli ospiti protestano per un rigore non concesso per fallo di mano su sviluppi di un calcio di punizione.
Il Toro sale dunque al 12esimo posto con 17 punti, a tre lunghezze dai lombardi, in attesa delle altre partite.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese