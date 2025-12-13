Seguici su
Marco Lovisolo

Pubblicato

2 minuti fa

il

TORINO – Il caso dell’imam Shahin continua a scuotere l’opinione pubblica. A Torino oggi una nutrita manifestazione per le vie della città è partita da largo Marconi, con destinazione piazza Castello. I partecipanti hanno invocato anche la liberazione della Palestina al grido «Free free Palestine», hanno trasportato una bara artigianale in legno con il cartello “libertà d’espressione” e lo striscione “Free Shahin, nobody should be deported for supporting Palestine”.

