Il questore di Torino Paolo Sirna lascia, al suo posto arriva da Bari Massimo Gambino

TORINO – Avvicendamento al vertice della Questura di Torino. Paolo Sirna, in carica dall’ottobre 2024, si trasferisce a dirigere la Questura di Reggio Calabria. Si tratta di un ritorno per Sirna, che all’inizio della carriera dirigenziale in Polizia aveva guidato le Sezioni Catturandi e Omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria. Il questore uscente di Reggio, Salvatore La Rosa, assumerà lo stesso incarico a Messina.

Al posto del questore uscente, si insedierà a Torino Massimo Gambino, attuale questore di Bari. Il nuovo questore Gambino, nato nel 1963, è entrato nella Polizia di Stato nel settembre 1988. È stato dirigente Digos e dell’Ufficio Stranieri a Campobasso, poi ha lavorato al Centro interprovinciale Criminalpol Puglia-Basilicata e alla Squadra mobile di Lecce prima di diventare capo di gabinetto a Lecce, vicario del questore a Perugia e poi questore a Crotone, Taranto e Bari (qui dall’ottobre 2024).

Il cambio al vertice della Questura di Torino avviene a poche settimane dall’assalto alla redazione del quotidiano La Stampa, l’ultimo degli episodi di violenze di piazza che hanno caratterizzato il mandato di Sirna, e a pochi giorni dalla visita a Torino del capo della Polizia, Vittorio Pisani. Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire il nuovo anno, ma non c’è ancora una data certa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese