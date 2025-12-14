Igor Volley Novara trionfa 3-1 su San Giovanni: settima vittoria di fila

NOVARA – Le zanzare non sbagliano, esultano loro. Non sbagliano per niente, perché portano a casa un’altra grande vittoria.

Sono in totale sette le vittorie consecutive per la Igor Volley Novara, che al Pala Igor battono 3-1 le neopromosse di San Giovanni in Marignano e blindano il terzo posto in Serie A. Dopo un primo set amaro (perso 23-25), la rimonta epica di Novara regala tre punti d’oro ai piemontesi.

Avvio choc e ultimi set avvincenti

San Giovanni parte aggressiva con Brancher e Kochurina (8-11), resiste al pareggio di Tolok e Carraro (11-11), ma Zhuang chiude 23-25 tra video check e muri decisivi.

Nel secondo set Novara accelera con Tolok, Herbots e Bonifacio (17-9), out di Zhuang e Brancher fissano l’1-1 (25-19). Terzo parziale: Ishikawa e Tolok trascinano sul 25-21 nonostante Zhuang. Quarto set dominante (25-19): ace di Cambi, muri di Tolok e Squarcini, Bonifacio leader.

